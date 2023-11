La definizione e la soluzione di: L offerta che si dà in elemosina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : OBOLO

Significato/Curiosita : L offerta che si da in elemosina

bzotti: elemosina di san domenico ravi varma: elemosina in india elemosiniera a santa maria in porta paradisi (roma) lorenzo lotto:vestizione ed elemosina di... Un obolo (in greco antico: ß, obolòs, "spiedo di ferro", che inizialmente era usato per il baratto delle merci) era nell'antica Grecia una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

