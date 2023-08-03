Modesta offerta

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Modesta offerta' è 'Obolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBOLO

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Perché la soluzione è Obolo? OBOLO è una piccola somma di denaro offerta come segno di cortesia o di riconoscimento. Questa espressione di generosità modesta riflette un gesto semplice e discreto, spesso utilizzato in situazioni informali o di cortesia tra conoscenti. La sua natura di offerta ridotta sottolinea l'intento di mostrare rispetto o gratitudine senza eccessi. Un OBOLO rappresenta un modo per manifestare attenzione e buon senso nelle relazioni quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Modesta offerta". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Modesta offerta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Obolo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Modesta offerta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Modesta offerta" conferma che la soluzione 'Obolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Obolo

O Otranto B Bologna O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Modesta offerta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Obolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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