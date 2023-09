Chiede elemosina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiede elemosina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MENDICO

Significato/Curiosita : Chiede elemosina

Wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. belisario chiede l'elemosina è un quadro del pittore francese jacques-louis david del 1781. l'opera... Blepharopsis mendica fabricius, 1775, chiamata comunemente mantide del fiore del diavolo, è una specie di mantide della famiglia empusidae, con areale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Chiede elemosina : chiede; elemosina; L autorizzazione che si chiede ai genitori; Può chiede rla la sentinella per far passare; La può chiede re il perdente; Si chiede prima di lanciare una moneta; La richiede l intervento chirurgico; Richiede speciali abiti; Richiede tante verdure; È un gesto spontaneo ma non è l elemosina del generoso; Vive chiedendo l elemosina ; Vive d elemosina ; Povero diavolo che vive di elemosina ; La moneta in elemosina ; Il frate manzoniano che chiede noci in elemosina ; Si dànno per elemosina ;

Cerca altre Definizioni