La Soluzione ♚ Superfici fabbricabili

: AREE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Superfici fabbricabili: Costruzioni rurali; terreni fabbricabili cioè quelli che indipendentemente dall'uso attuale possono essere fabbricabili con fabbricati urbani, civili... Un'area di Brodmann si definisce come una regione della corteccia cerebrale definita (oltre che per la sua localizzazione anatomica) in base alla sua citoarchitettura, o organizzazione di cellule cerebrali (neuroni, astrociti e neuroglia) e fibre nervose. Furono chiamate così a causa alla classificazione operata dal neurologo tedesco Korbinian Brodmann, all'inizio del XX secolo.

Altre Definizioni con aree; superfici; fabbricabili;