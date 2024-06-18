Il Federico autore di Tre metri sopra il cielo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Federico autore di Tre metri sopra il cielo' è 'Moccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOCCIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Federico autore di Tre metri sopra il cielo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Federico autore di Tre metri sopra il cielo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Moccia? Moccia è lo scrittore che ha creato il protagonista di un romanzo iconico sulla gioventù e le emozioni intense, ambientato tra le strade di una città italiana. La sua opera ha catturato l'immaginazione di molti giovani e ha lasciato un segno nel panorama letterario. La sua capacità di rappresentare le sfide e i sogni degli adolescenti lo rende una figura importante nel mondo della narrativa contemporanea.

Se la definizione "Il Federico autore di Tre metri sopra il cielo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Federico autore di Tre metri sopra il cielo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Moccia:

M Milano O Otranto C Como C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Federico autore di Tre metri sopra il cielo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

