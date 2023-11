La definizione e la soluzione di: Un impiegato allo sportello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CASSIERE

Significato/Curiosita : Un impiegato allo sportello

Servizi italiano, vedi bancomat (circuito). lo sportello automatico, o cassa bancaria automatica e anche sportello automatico di banca, è il sistema per il... Giuseppe Cassieri (Rodi Garganico, 23 gennaio 1926 – Roma, 30 ottobre 2008) è stato uno scrittore, commediografo e saggista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

