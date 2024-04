La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un alternativa allo scotch. COLLA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Preposizione

Significato e Curiosità su: Una colla è una soluzione acquosa di adesivi. Può essere animale o vegetale. Tradizionalmente gli adesivi a base di sostanze organiche vengono chiamati 'colle', tra cui le colle glutiniche ottenute da pelli e ossa (per esempio colla di pesce), e le colle alla caseina a base di proteine del latte. La destrina derivata dall’amido (gomma di amido, maltodestrina) è commercializzata come “colla vegetale”. Le colle vengono spesso denominate in base all'uso previsto, ad esempio colla per legno, colla per carta o colla per carta da parati. La colla glutinica viene utilizzata come adesivo soprattutto per la costruzione di mobili e strumenti ...

colla

contrazione di con e la

Sostantivo

colla ( approfondimento) f sing (pl.: colle)

sostanza adesiva o appiccicosa

Sillabazione

còl | la

Pronuncia

IPA: /'klla/

Etimologia / Derivazione

dal latino colla che deriva dal greco a

Sinonimi

adesivo, mastice, collante

Parole derivate