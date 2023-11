La definizione e la soluzione di: Fanno festa agitando la coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : CANI

Significato/Curiosita : Fanno festa agitando la coda

Pesce fuor d'acqua. si dibatteva spasmodicamente, muovendo la testa da un lato all'altro agitando le braccia selvaggiamente.». i soccorsi però non arrivarono... I Cani appartengono al progetto musicale del cantautore e produttore romano Niccolò Contessa. Nelle esibizioni live Contessa è stato accompagnato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fanno festa agitando la coda : fanno; festa; agitando; coda; La fanno di sé i vanesi; fanno binomio con costumi; La fanno i bambini che dormono; Si fanno ai vecchi clienti; fanno parte di un corpo speciale della Polizia; Una festa mondana a Bordeaux; Una festa che cambia data ogni anno; Caratteristica festa dei cow boy; Una festa religiosa; L animazione della festa ; Si dice agitando l indice; Si chiede agitando il pollice in aria; Compiono evoluzioni agitando e lanciando i loro stendardi; Si compiono agitando le mani; Si può dire agitando l indice; Un principe con la coda e le corna; In coda all autogrù; Il cane la fa con la coda ; Lo sono i veicoli in coda ; La coda del micio;

