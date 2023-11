La definizione e la soluzione di: Depositato in banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : VERSATO

Significato/Curiosita : Depositato in banca

Non lo stesso oro che avevano depositato. inoltre compresero che i clienti non ritiravano tutto insieme l'oro depositato. ogni giorno una parte dell'oro... La chiesa del Salvatore sul Sangue Versato (in russo ) è una chiesa di San Pietroburgo, che sorge sulla riva del canale Griboedova ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

