La definizione e la soluzione di: La dea alla quale era dedicato il Partenone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : ATENA

Significato/Curiosita : La dea alla quale era dedicato il partenone

Cento piedi) in pietra calcarea dedicato ad atena. il partenone di pericle sostituì questo primo partenone arcaico che era stato distrutto dai persiani nel... Atena (in greco antico: , Athenâ; dialetto attico), o Pallade Atena (a ), è la dea greca della sapienza, delle arti e della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

