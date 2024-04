La definizione e la soluzione di 5 lettere: Era detta anche Palladc. ATENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Atena (in greco antico: , Athenâ; dialetto attico), o Pallade Atena (a ), è la dea greca della sapienza, delle arti e della strategia in battaglia. Dea guerriera e vergine, una delle più rispettate, ha varie funzioni: difende e consiglia gli eroi, istruisce le donne industriose, orienta i giudici dei tribunali, ispira gli artigiani e protegge i fanciulli. Ma quando è in collera, questa dea può diventare spietata. Nella guerra tra Achei e Troiani era la protettrice dei Greci. Dea protettrice della città di Atene, le era dedicato il tempio detto Partenone (“della vergine”) sull'Acropoli della città, la cui gigantesca statua ...

Atena ( approfondimento)

(mitologia) dea della sapienza, particolarmente della saggezza, della tessitura, delle arti e, presumibilmente, degli aspetti più nobili della guerra. Lei è presente tra gli dei del pantheon della Grecia classica

Sillabazione

A | te | na

Varianti

Minerva

Termini correlati

Era, Zeus, Crono, Giunone

Etimologia / Derivazione

è possibile che il nome 'Athena' sia di origine Lidia. Potrebbe trattarsi di una parola composta, derivata in parte dal tirreno ati, che significa "madre", ed in parte dal nome della dea hurrita Hannahannah che spesso è abbreviato in Ana.