La definizione e la soluzione di: Il cassone applicato alla gru. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : BENNA

Significato/Curiosita : Il cassone applicato alla gru

gru caricatrici" gru per autocarro; (gru): gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla... La bènna (dal latino benna) è un organo per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali sciolti, o per lo scavo e spostamento di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

