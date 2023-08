Applicato al collo di recipienti evita le colature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Applicato al collo di recipienti evita le colature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARAGOCCE

Significato/Curiosita : Applicato al collo di recipienti evita le colature

Vestibolo è a doppio spiovente con doppia cornice perimetrale provvista di un paragocce. i conci di lava basaltica (chiamati a coda o a cuneo o a t) sono stati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Applicato al collo di recipienti evita le colature : applicato; collo; recipienti; evita; colature; Intensamente applicato ; Scienza che studia il comportamento umano applicato alle macchine; Un morsetto applicato sul manico della chitarra; Distintivo applicato su colletto o spalline; Un pezzo applicato al tornio o al differenziale; Sostanze collo idali; collo cata a distanza; L aereo la percorre al decollo e all arrivo; La collo cazione di un piatto sull altro; È un collo ; recipienti di pelle per liquidi; È formato da recipienti che possono essere di ceramica; I recipienti del fioraio; Mettere il vino in grossi recipienti di legno; Grossi recipienti per la benzina; Un inevita bile tiro della sorte; La Ayane dei musical Cats ed evita ; Il dispositivo che nelle auto evita il bloccaggio delle ruote in frenata; Si evita parando; Fa evita re il botteghino;

Cerca altre Definizioni