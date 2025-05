Edoardo cantautore nei cruciverba: la soluzione è Bennato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Edoardo cantautore' è 'Bennato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENNATO

Curiosità e Significato di "Bennato"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bennato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bennato.

Edoardo Bennato è un noto cantautore italiano, rinomato per il suo stile unico che unisce rock, folk e musica popolare. Attivo dalla fine degli anni '60, è famoso per canzoni come Il gatto e la volpe e La bella zio. I suoi testi spesso affrontano temi sociali e politici, guadagnandosi un posto di rilievo nella scena musicale italiana.

Come si scrive la soluzione: Bennato

B Bologna

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

