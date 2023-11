La definizione e la soluzione di: Biglietto che vale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : BANCONOTA

Significato/Curiosita : Biglietto che vale

E salti di lettere, che lo rendevano difficile da leggere, ma nel complesso ne permettevano ancora la comprensione. i biglietti, spediti dalla posta... La banconota (detta anche biglietto di banca, cartamoneta o moneta cartacea) è uno strumento di pagamento rappresentato da un biglietto cartaceo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

