Soluzione 5 lettere : POMPA

Significato/Curiosita : Accessorio della bicicletta

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bicicletta (disambigua). la bicicletta (spesso abbreviata in bici) è un veicolo azionato dalla... Una pompa è una macchina idraulica che sfrutta organi meccanici in movimento rotatorio o rettilineo alternativo per sollevare o comunque spostare e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

