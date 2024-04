La Soluzione ♚ La usa la manicure La definizione e la soluzione di 7 lettere: La usa la manicure. LIMETTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La usa la manicure: La limetta, nota anche come lima, è il nome comune dato a varie specie agrumi dalle caratteristiche simili, e specialmente a Citrus × aurantiifolia, detta semplicemente "limetta". Altre specie conosciute con questo nome sono ad esempio: Citrus × latifolia (limetta persiana), Citrus hystrix (limetta kaffir), Citrus glauca (limetta del deserto), Citrus limetta (limetta romana), Citrus × limettoides (limetta palestinese), Citrus × lumia (limetta francese). Commercialmente il frutto di questa pianta è indicato anche con il termine inglese di lime (IPA: /'laim/ o meno frequente /'lime/). Spesso le specie conosciute con nome di "limetta" sono ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La limetta, nota anche come lima, è il nome comune dato a varie specie agrumi dalle caratteristiche simili, e specialmente a Citrus × aurantiifolia, detta semplicemente "limetta". Altre specie conosciute con questo nome sono ad esempio: Citrus × latifolia (limetta persiana), Citrus hystrix (limetta kaffir), Citrus glauca (limetta del deserto), Citrus limetta (limetta romana), Citrus × limettoides (limetta palestinese), Citrus × lumia (limetta francese). Commercialmente il frutto di questa pianta è indicato anche con il termine inglese di lime (IPA: /'laim/ o meno frequente /'lime/). Spesso le specie conosciute con nome di "limetta" sono ... limetta ( approfondimento) f sing (pl.: limette) (botanica) agrume simile al limone (diminutivo) piccola lima (utilizzata ad esempio per limare le unghie) Sillabazione li | mét | ta Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Altre Definizioni con limetta; manicure; Li sceglie la manicure; Solvente da manicure; Cerca altre soluzioni cruciverba

LIMETTA

L

I

M

E

T

T

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'La usa la manicure' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.