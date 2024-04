La Soluzione ♚ Il totocalcista tenta di azzeccarlo La definizione e la soluzione di 10 lettere: Il totocalcista tenta di azzeccarlo. PRONOSTICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il totocalcista tenta di azzeccarlo: Il termine spagnolo Maracanazo (in portoghese Maracanaço) si riferisce alla sconfitta contro ogni pronostico del Brasile contro l'Uruguay, il 16 luglio 1950, al Maracanã di Rio de Janeiro. Il risultato maturò nella gara decisiva del girone finale del Mondiale di calcio 1950, che assegnò alla Celeste il suo secondo titolo di campione del mondo. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il termine spagnolo Maracanazo (in portoghese Maracanaço) si riferisce alla sconfitta contro ogni pronostico del Brasile contro l'Uruguay, il 16 luglio 1950, al Maracanã di Rio de Janeiro. Il risultato maturò nella gara decisiva del girone finale del Mondiale di calcio 1950, che assegnò alla Celeste il suo secondo titolo di campione del mondo. pronostico m sing (pl.: pronostici) previsione di un evento che dovrebbe accadere in futuro, sulla base di segnali premonitori o semplicemente impressioni personali. (sport) previsioni relative ad un incontro, ed in particolare al suo esito finale Voce verbale pronostico prima persona singolare dell'indicativo presente di pronosticare Sillabazione pro | nò | sti | co Pronuncia IPA: /pro'nstiko/ Etimologia / Derivazione dal latino prognosticun che deriva dal greco pst, neutro sostantivato dell'aggettivo pst ossia "previsione" Sinonimi previsione, ipotesi, predilezione, vaticinio, divinazione

( raro ) indizio, segno, presagio

indizio, segno, presagio aspettativa, attesa, calcolo

( per estensione ) prospettiva, stima

prospettiva, stima preannuncio, presentimento, profezia

indizio, segno, presagio aspettativa, attesa, calcolo prospettiva, stima preannuncio, presentimento, profezia (letterario) annuncio Contrari verifica, constatazione, riscontro, supposizione, ipotesi, congettura Altre Definizioni con pronostico; totocalcista; tenta; azzeccarlo; Un azzardo sul futuro; Metodo da totocalcista; La corre chi tenta; Tenta di derubare Paperone; Banda: tenta di derubare Paperon de Paperoni;

