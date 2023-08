Un azzardo sul futuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un azzardo sul futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PRONOSTICO

Significato/Curiosità : Un azzardo sul futuro

Un pronostico rappresenta un azzardo sul futuro basato su analisi e congetture. È un tentativo di prevedere eventi futuri o risultati, spesso utilizzato in contesti come economia, sport, meteo e tendenze sociali. I pronostici si basano su dati passati, modelli matematici o intuizioni esperte, ma possono essere incerti a causa dell'inevitabile incognita che circonda il futuro. Sono strumenti utili per prendere decisioni informate, ma richiedono cautela poiché possono essere influenzati da variabili imprevedibili. In un mondo in continua evoluzione, i pronostici forniscono una finestra sull'ignoto, guidando la pianificazione e la strategia.

Altre risposte alla domanda : Un azzardo sul futuro : azzardo; futuro; Accomuna serie TV e gioco d azzardo ; Un gioco d azzardo come il gratta e vinci; Gioco d azzardo simile al Blackjack; Ne soffre chi non sa resistere al gioco d azzardo ; Un gioco d azzardo di carte simile al poker; Visioni che anticipano il futuro ; Una carta per il futuro ; Si fanno guardando al futuro ; Un buon auspicio per il futuro ; Sostiene di poter prevedere il futuro ;

