Sul PC può essere a tendina

MENU

Il menù (scritto anche menu, nella forma in francese) è l'insieme di cibi e bevande che compongono un pasto, oppure la lista di pietanze e bibite che i clienti possono scegliere in pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie e simili) per la consumazione. Il significato francese del termine è «minuto», «particolareggiato» e indica anche il documento su cui la lista è presentata (spesso corredata dal prezzo): questo può essere un singolo foglio, un cartoncino ripiegato o un cartello affisso. Nella cultura anglosassone, è invece diffusa l'abitudine di presentare il menù su una lavagna oppure un pannello luminoso. La parola indica, inoltre, la ...

Sostantivo

menu ( approfondimento) m inv

lista delle vivande proposte da un ristorante
quella trattoria applica a mezzogiorno un menu a prezzo fisso
listino: elenco delle merci in vendita corredato dai prezzi e dalle caratteristiche.
(informatica) in un programma per computer, elenco di opzioni o di comandi tra i quali scegliere.

Sillabazione
me | nù

Pronuncia
IPA: /me'nu/

Etimologia / Derivazione
dal francese menu "minuto", "particolareggiato"

Varianti
menù

Altre Definizioni con menu; essere; tendina;

Ci dice cosa prepara lo chef; La lista che si pregusta; Si prende sperando di non essere presi; Si prende per non essere presi; Può essere bassa nei pantaloni; Una tendina avvolgibile fatta di sottili cannucce; In bagno sostituisce una tendina;

MENU

