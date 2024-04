La Soluzione ♚ Suddivide la carreggiata La definizione e la soluzione di 15 lettere: Suddivide la carreggiata. LINEA DI MEZZERIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Suddivide la carreggiata: La baulatura, in agricoltura, è un profilo convesso che si realizza sulla superficie del terreno, con pendenze dell'ordine del 1-2 per mille. Nella tecnica agronomica è un necessario complemento di tutte le sistemazioni superficiali che prevedono la regimazione delle acque in eccesso, senza il ricorso al drenaggio, dei terreni a giacitura orizzontale. Scopo della baulatura è quello di prevenire la formazione di ristagni superficiali e l'invaso di eccessivi quantitativi d'acqua favorendone il deflusso superficiale verso fossi di raccolta (scoline). Le pendenze adottate, nella generalità delle sistemazioni, sono modeste, dell'ordine di pochi ... Altre Definizioni con linea di mezzeria; suddivide; carreggiata; Hanno un ampia carreggiata; Blocco di pietra posto al bordo della carreggiata; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Suddivide la carreggiata

LINEA DI MEZZERIA

L

I

N

E

A

D

I

M

E

Z

Z

E

R

I

A

Lae verificata di 15 lettere per risolvere 'Suddivide la carreggiata' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.