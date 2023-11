La definizione e la soluzione di: Hanno un ampia carreggiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Hanno un ampia carreggiata

Maglianella. via cristoforo colombo ha un ingresso solo sulla carreggiata esterna del gra (per accedervi dalla carreggiata interna occorre invertire la marcia... William Viali (Vaprio d'Adda, 16 novembre 1974) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : hanno molto buon senso; hanno le corna a pala; hanno gli occhielli per le lenze; Ci hanno preceduto di quattro generazioni; ampia per il poeta; ampia vallata; Osso è la parte più ampia del bacino; L ampia veste indossata dalle donne indiane; Suddivide la carreggiata ; Blocco di pietra posto al bordo della carreggiata ; Quella di marcia è parte della carreggiata ; Lo espone l automobilista fermo sulla carreggiata ;

Cerca altre Definizioni