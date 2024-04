La Soluzione ♚ Solenne riconoscimento La definizione e la soluzione di 13 lettere: Solenne riconoscimento. CONSACRAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Solenne riconoscimento: Per consacrazione si intende il momento rituale nel quale si pone un oggetto o una persona al servizio di Dio. Sostantivo Significato e Curiosità su: Per consacrazione si intende il momento rituale nel quale si pone un oggetto o una persona al servizio di Dio. consacrazione f sing (pl.: consacrazioni) conferimento della sacralità ad un luogo (di chiesa) dedizione (linguaggio liturgico) conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo (senso figurato) ciò che onora qualcuno al di sopra degli altri (gergale) il coronamento, bello a vedersi e che interessa piacevolmente i vecchi che lavorano sono la consacrazione della vita e dell'onestà Sillabazione con | sa | cra | zió | ne Pronuncia IPA: /konsakra'tsjone/ Etimologia / Derivazione dal latino consecratio Sinonimi apertura al culto, dedicazione, ordinazione sacra, sacralizzazione

affermazione, convalida, legittimazione, riconoscimento solenne, sanzione, successo,

dedica, offerta, sacrificio, voto Contrari profanazione, sconsacrazione, violazione

contestazione, fallimento, invalidazione, sconfessione

abbandono, rifiuto Altre Definizioni con consacrazione; solenne; riconoscimento; Severo e solenne; Canto solenne; Segno di riconoscimento all occhiello; Un riconoscimento del TCI; Un segno di riconoscimento; Cerca altre soluzioni cruciverba

