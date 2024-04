La Soluzione ♚ Canto solenne La definizione e la soluzione di 4 lettere: Canto solenne. INNO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Canto solenne: Il Canto degli Italiani, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, Inno di Mameli, Canto nazionale o Inno d'Italia, è un canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, inno nazionale della Repubblica Italiana. Il testo si compone di sei strofe e un ritornello, che si alterna alle stesse; l'inno è musicato in tempo di 4/4 nella tonalità di si bemolle maggiore. La sesta strofa riprende, con poche variazioni, il testo della prima.Il canto fu molto popolare durante il Risorgimento e nei decenni seguenti, sebbene dopo l'unità d'Italia (1861) come inno del Regno d'Italia fosse stata scelta la Marcia reale, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il Canto degli Italiani, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, Inno di Mameli, Canto nazionale o Inno d'Italia, è un canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, inno nazionale della Repubblica Italiana. Il testo si compone di sei strofe e un ritornello, che si alterna alle stesse; l'inno è musicato in tempo di 4/4 nella tonalità di si bemolle maggiore. La sesta strofa riprende, con poche variazioni, il testo della prima.Il canto fu molto popolare durante il Risorgimento e nei decenni seguenti, sebbene dopo l'unità d'Italia (1861) come inno del Regno d'Italia fosse stata scelta la Marcia reale, ... inno ( approfondimento) m sing (pl.: inni) (religione) (cristianesimo) (musica) canzone o brano di lode, encomio o gioia inno alla gioia

inno alla vita (senso figurato) qualunque cosa o atto comunicativo (uno scritto, un discorso) che possa risultare di elogio o encomio Sillabazione ìn | no Pronuncia IPA: /'inno/ Etimologia / Derivazione dal latino hymnus, che deriva dal greco µ Sinonimi canto, canto di vittoria, canto di lode; preghiera, salmo, cantico; poesia, ode, lirica, lauda, carme

(senso figurato) lode, celebrazione, adulazione, elogio, panegirico Contrari (senso figurato) critica, satira, offesa, calunnia

Parole derivate inneggiare, innologia, innografo Altre Definizioni con inno; canto; solenne; Incapace di far del male; Rimette in corso l abbonamento; Si suona nelle ricorrenze; La voce più bassa dell antico canto polifonico; Canto popolare portoghese; Canto lungo e malinconico; Severo e solenne; Solenne riconoscimento;

La risposta a Canto solenne

INNO

I

N

N

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Canto solenne' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.