La Soluzione ♚ Può nascondere l età La definizione e la soluzione di 7 lettere: Può nascondere l età. TINTURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Puo nascondere l eta: La tintura è l'operazione che permette di dare o cambiare colore a materiali per mezzo di un bagno, liquido in cui sono disciolti coloranti. Si applica a molti materiali come: cuoio, pelli, legno, capelli, ma l'ambito più importante è quello che interessa le fibre tessili, i filati e i tessuti. Sostantivo Significato e Curiosità su: La tintura è l'operazione che permette di dare o cambiare colore a materiali per mezzo di un bagno, liquido in cui sono disciolti coloranti. Si applica a molti materiali come: cuoio, pelli, legno, capelli, ma l'ambito più importante è quello che interessa le fibre tessili, i filati e i tessuti. tintura ( approfondimento) f sing (pl.: tinture) conferimento di un colore diverso ad un oggetto, per mezzo di soluzioni coloranti (chimica) soluzione colorante (medicina) (farmacologia) preparato liquido contenente in poco volume i principi attivi di una sensibile quantità di un farmaco Sillabazione tin | tù | ra Pronuncia IPA: /tin'tura/ Etimologia / Derivazione da tingere Altre Definizioni con tintura; nascondere; C è anche di iodio di calendula e di propoli; Può nascondere il Sole; Nascondere un oggetto; Cerca altre soluzioni cruciverba

