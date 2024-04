La definizione e la soluzione di 7 lettere: La prima domenica dopo Pasqua. IN ALBIS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tedesco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La domenica in albis, chiamata anche seconda domenica di Pasqua o popolarmente domenica quasimodo, o domenica quasimodogeniti, è per i cristiani la domenica successiva a Pasqua che conclude quindi l'Ottava di Pasqua. In tutto il cristianesimo occidentale più in generale, questo giorno è anche conosciuto come la domenica bianca (latino: Dominica in albis), la domenica del Quasi modo, la domenica luminosa e la domenica bassa. Nel cristianesimo orientale, questo giorno è conosciuto come Antipascha, Nuova Domenica (o Domenica del Rinnovamento) e Domenica di Tommaso. Dal 2000 la Chiesa cattolica celebra in questa data anche la domenica della ...

Weißer Sonntag m sing

(religione) (domenica dell')ottava di Pasqua, Domenica in Albis (prima domenica dopo Pasqua)

Sillabazione

Wei | ßer - Sonn | tag

Pronuncia

IPA: /'vajss: 'zontak/

Etimologia / Derivazione

formato da weiß, "bianco" e da Sonntag, "domenica", nel significato letterale di "domenica bianca", dovuto al colore liturgico, sul modello di latino Dominica in albis

Sinonimi

Quasimodogeniti, Sonntag Quasimodogeniti (nella Chiesa protestante), Kleinostern, Klein-Ostertag

Termini correlati

Palmsonntag, Ostersonntag