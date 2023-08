La domenica dopo Pasqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La domenica dopo Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IN ALBIS

Significato/Curiosità : La domenica dopo Pasqua

La domenica dopo Pasqua è nota come "Domenica in Albis" o più comunemente "Domenica in albis depositis", in riferimento ai vestiti bianchi che venivano indossati dai battezzati durante la cerimonia del battesimo nella Chiesa cattolica. Questo giorno segna la conclusione dell'Ottava di Pasqua, una settimana di celebrazioni dopo la domenica di Pasqua. È anche chiamato "Domenica della Divina Misericordia", un'occasione per riflettere sulla misericordia divina. Il termine "albis" deriva dalla parola latina "alba", che significa "bianco", in riferimento all'abbigliamento liturgico e alla purezza spirituale.

