La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si pratica con sci sagomati. CARVING Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Il carving è una tecnica dello sci alpino introdotta negli anni novanta grazie all'introduzione degli sci "sciancrati". La particolare geometria sciancrata (ovvero più stretta al centro e più larga nelle punte e nelle code) dello sci carving consente di far piegare lo sci in un arco, ed esso segue naturalmente questa forma per produrre un movimento di virata. Il carving consente allo sciatore di mantenere la velocità perché, a differenza della tecnica degli sci paralleli, gli sci non creano resistenza scivolando lateralmente. Le curve carving sono generalmente più fluide e con un raggio più lungo rispetto alle curve ottenute con gli sci ...

