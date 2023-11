La definizione e la soluzione di: Un piccolo rimborso per chi acquista su certi siti web. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASHBACK

Significato/Curiosità : Un piccolo rimborso per chi acquista su certi siti web

Il cashback è un vantaggio offerto a coloro che effettuano acquisti su determinati siti web o tramite determinati servizi. Questo meccanismo restituisce una percentuale del denaro speso, fornendo agli acquirenti un piccolo rimborso in base all'importo della transazione. Solitamente, il cashback può essere calcolato come una percentuale fissa dell'importo speso o attraverso offerte promozionali temporanee. Questa pratica è diventata popolare poiché offre un incentivo economico agli acquirenti, incoraggiandoli a continuare ad utilizzare i servizi di un particolare sito o programma di fidelizzazione. Il cashback è diventato un'efficace strategia di marketing, promuovendo la fidelizzazione dei clienti e incentivando gli acquisti futuri attraverso il rimborso di parte della spesa iniziale.

