La Soluzione ♚ La Patrona d Italia La definizione e la soluzione di 15 lettere: La Patrona d Italia. CATERINA DA SIENA - SANTA CATERINA DA SIENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La patrona d italia: Caterina di Jacopo di Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana. È stata proclamata santa da papa Pio II nel 1461 e dottore della Chiesa da papa Paolo VI nel 1970. È stata dichiarata patrona di Roma nel 1866 da papa Pio IX, patrona d'Italia insieme a san Francesco d'Assisi da papa Pio XII nel 1939 e compatrona d'Europa da papa Giovanni Paolo II nel 1999.

persona di corporatura magrissima o secca e molto alta Voce verbale allampanato participio passato di allampanare Sillabazione al | lam | pa | nà | to Pronuncia IPA: /allampa'nato/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) deriva da allampanare derivazione di lampana; significa dunque "diventato come una lampada". Antivamente il termine "lampana" significava Luce o Lampada. Santa Caterina da Siena in una delle sue lettere fa un paragone fra la "lampana ad olio" ed il cuore umano. Successivamente ne e' derivata la parola "lampione" per indicare l' illuminazione stradale. Il termine allampanato per translato significa "somigliante ad un lampione" quindi magro, alto, con un portamento leggermente curvo e con la testa leggermente in avanti

La risposta a La Patrona d Italia

CATERINA DA SIENA

