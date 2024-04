La Soluzione ♚ Matto da legare La definizione e la soluzione di 5 lettere: Matto da legare. PAZZO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Matto da legare: Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo (It's a Mad, Mad, Mad, Mad World) è un film del 1963, diretto e prodotto da Stanley Kramer. Nel 2000 l'American Film Institute lo ha inserito al 40º posto nella classifica delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi. Il film è stato un enorme successo al botteghino: ha incassato 46,332,858 dollari all'epoca in Nordamerica,con quasi 54 milioni di biglietti staccati. L'incasso rivalutato al 2022 corrisponderebbe a 504,812,498 dollari. Aggettivo Significato e Curiosità su: Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo (It's a Mad, Mad, Mad, Mad World) è un film del 1963, diretto e prodotto da Stanley Kramer. Nel 2000 l'American Film Institute lo ha inserito al 40º posto nella classifica delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi. Il film è stato un enorme successo al botteghino: ha incassato 46,332,858 dollari all'epoca in Nordamerica,con quasi 54 milioni di biglietti staccati. L'incasso rivalutato al 2022 corrisponderebbe a 504,812,498 dollari. pazzo m sing (per estensione) (spregiativo) affetto da malattia mentale che è "totalmente escluso" da contatti e/o da legami verbali tramite intelletto, anche qualora se ne renda accessibile la possibilità (senso figurato) proprio di un pazzo, di chi non conosce limiti; insensato, folle, eccessivo, sfrenato (senso figurato) stravagante, bizzarro che sembra o è fuori di sé, che sembra aver perso la ragione (gergale) detto di qualcuno o qualcosa considerati al di là della propria prospettiva ha detto che siamo pazzi perché non ne ha capito il significato Sostantivo pazzo m sing persona affetta da una forma di malattia mentale; squilibrato (senso figurato) persona stravagante, bizzarra Sillabazione pàz | zo Pronuncia IPA: /'pattso/ Etimologia / Derivazione forse derivato per alterazione del latino patiens cioè "paziente, che patisce", oppure dal francese "page" ossia "paggio" (confronta il detto francese être effronté comme un page), probabilmente tramite il napoletano "pazzë". Citazione Sinonimi alienato, demente, maniaco, matto, pazzoide, psicopatico, scemo, squilibrato

( per estensione ) bizzarro, dissennato, eccentrico, eccessivo, esagitato, esaltato, insensato, intemperante, irragionevole, mutevole, sconsiderato, scriteriato, sfrenato, stravagante

bizzarro, dissennato, eccentrico, eccessivo, esagitato, esaltato, insensato, intemperante, irragionevole, mutevole, sconsiderato, scriteriato, sfrenato, stravagante anormale, esagerato, fanatico, folle, forsennato, imprevedibile, lunatico, maniaco, matto, mentecatto, originale, paranoico, schizofrenico, strano, strambo, strampalato, Contrari normale, saggio, sano, savio

(per estensione) affidabile, coerente, equilibrato, logico, lucido, misurato, moderato, prudente, ragionevole, razionale, sensato

Parole derivate impazzare, pazzamente, pazzesco, pazzia, pazzoide Termini correlati manicomio Alterati ( peggiorativo ) pazzaccio

pazzaccio (diminutivo) pazzerello, pazzarello Proverbi e modi di dire pazzo da legare Altre Definizioni con pazzo; matto; legare; Si usa per pulirsi le scarpe; Un uomo di neve; Chi lo dà matto vince; Matto furioso; Nel Paese delle Meraviglie accusa il Cappellaio Matto; Servono per legare;

