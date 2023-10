Un uomo di neve - Cruciverba

Soloabbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioniwikipedia. segui i suggerimenti del progettoriferimento. l'(the...

Billy è un pupazzo apparso nella saga cinematografica di Saw; è stato utilizzato da John Kramer, il protagonista della serie, e da Mark Hoffman per comunicare ai soggetti messi alla prova quello che devono fare con dei messaggi registrati, spesso apparendo su uno schermo televisivo o occasionalmente in prima persona per descrivere i dettagli delle trappole ed i mezzi con cui i soggetti potrebbero sopravvivere. Gli spettatori erroneamente identificano lo stesso pupazzo come Jigsaw, a causa della sua presenza e al collegamento con il riabilitatore.