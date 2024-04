La Soluzione ♚ Rendiconti contabili La definizione e la soluzione di 7 lettere: Rendiconti contabili. BILANCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Rendiconti contabili: Il bilancio d'esercizio (o foglio di bilancio dall'inglese balance sheet), in economia aziendale, è l'insieme dei documenti contabili e report finanziari che un'impresa deve redigere periodicamente, ai sensi di legge, allo scopo di perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria (e.g. asset, cash flow...) al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso. Ogni paese ha i propri standard contabili, ma esistono alcuni standard contabili internazionali (e.g. International Financial Reporting Standards ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il bilancio d'esercizio (o foglio di bilancio dall'inglese balance sheet), in economia aziendale, è l'insieme dei documenti contabili e report finanziari che un'impresa deve redigere periodicamente, ai sensi di legge, allo scopo di perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria (e.g. asset, cash flow...) al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso. Ogni paese ha i propri standard contabili, ma esistono alcuni standard contabili internazionali (e.g. International Financial Reporting Standards ... bilanci m pl plurale di bilancio Voce verbale bilanci seconda persona singolare dell'indicativo presente di bilanciare prima persona singolare del congiuntivo presente di bilanciare seconda persona singolare del congiuntivo presente di bilanciare terza persona singolare del congiuntivo presente di bilanciare terza persona singolare dell'imperativo presente di bilanciare Sillabazione bi | làn | ci Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi bilancio

vedi bilancio (voce verbale) vedi bilanciare Sinonimi (sostantivo) ( economia ) rendiconti, resoconti, conteggi, conti, prospetti, budget

rendiconti, resoconti, conteggi, conti, prospetti, budget ( senso figurato ) (della propria vita, di un’attività, di una situazione) rese dei conti, valutazioni, budget

rese dei conti, valutazioni, budget ( senso figurato ) (della propria vita, di un’attività, di una situazione) rese dei conti, valutazioni, esami, analisi, rassegne, riflessioni

rese dei conti, valutazioni, esami, analisi, rassegne, riflessioni (termico, dell’energia, della materia) equilibri, pareggiamenti, esami, analisi, rassegne, riflessioni

equilibri, pareggiamenti, esami, analisi, rassegne, riflessioni (seconda persona singolare dell'indicativo presente di bilanciare) equilibri

equilibri ( senso figurato ) soppesi, ponderi

soppesi, ponderi (contabilità) compensi, pareggi Contrari (seconda persona singolare dell'indicativo presente di bilanciare) controbilanci

controbilanci differenzi, diversifichi, distingui

(oggetti, bagagli) squilibri, sbilanci

La risposta a Rendiconti contabili

