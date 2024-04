La Soluzione ♚ Lo indossa il concertista La definizione e la soluzione di 4 lettere: Lo indossa il concertista. FRAC Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo indossa il concertista: Il frac (da Frock coat) o marsina è un abito maschile molto formale. Viene indossato esclusivamente di sera, come lo smoking, e sull'invito è tradizionalmente indicato come "cravatta bianca" ("cravatta nera" significa invece che è richiesto lo smoking).Una delle occasioni mondane più note nella quale viene indossato è la cerimonia di consegna dei premi Nobel. Altre possibili occasioni includono udienze presso il Papa, i ricevimenti in ambasciate, cene di Stato, incoronazioni di regnanti, prime teatrali e balli di un certo livello. Il frac è anche l'abito d'uso dei direttori d'orchestra. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il frac (da Frock coat) o marsina è un abito maschile molto formale. Viene indossato esclusivamente di sera, come lo smoking, e sull'invito è tradizionalmente indicato come "cravatta bianca" ("cravatta nera" significa invece che è richiesto lo smoking).Una delle occasioni mondane più note nella quale viene indossato è la cerimonia di consegna dei premi Nobel. Altre possibili occasioni includono udienze presso il Papa, i ricevimenti in ambasciate, cene di Stato, incoronazioni di regnanti, prime teatrali e balli di un certo livello. Il frac è anche l'abito d'uso dei direttori d'orchestra. frac m inv (abbigliamento) abito maschile da cerimonia di colore nero, con giacca corta sul davanti e lunga dietro in due falde, a forma di coda di rondine, lunghe e strette Sillabazione frac Pronuncia IPA: /frak/ Etimologia / Derivazione dal francese froc, abito Sinonimi marsina, coda di rondine Altre Definizioni con frac; indossa; concertista; Un abito per chi dirige; Un abito ben poco usato; Lo indossa il sanitario; Lo indossa il crawlista; La indossa lo schermidore; Caratterizza l espressività di un concertista; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo indossa il concertista

FRAC

F

R

A

C

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Lo indossa il concertista' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.