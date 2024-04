La Soluzione ♚ Proposta avanzata La definizione e la soluzione di 9 lettere: Proposta avanzata. PROFFERTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Proposta avanzata: La cumbia (AFI: /'kumbja/) è una musica popolare, un canto e una danza colombiana. Tale danza di coppia è nata all'interno degli eventi relativi alla conquista spagnola, che ebbe inizio nel 1538 con la distruzione della popolazione dei Chibcha. Sostantivo Significato e Curiosità su: La cumbia (AFI: /'kumbja/) è una musica popolare, un canto e una danza colombiana. Tale danza di coppia è nata all'interno degli eventi relativi alla conquista spagnola, che ebbe inizio nel 1538 con la distruzione della popolazione dei Chibcha. profferta f sing (pl.: profferte) proposta avanzata a qualcuno ricevette una profferta amorosa (economia) proposta di prestazione o compenso Sillabazione prof | fèr | ta Pronuncia IPA: /prof'frta/ Etimologia / Derivazione deriva da profferire Sinonimi disponibilità, invito, offerta, proposta Contrari rifiuto, ricusazione, diniego Termini correlati proferire, profferire Varianti (antico) proferta Altre Definizioni con profferta; proposta; avanzata; Dispiace averla avanzata ma non è la proposta indecorosa; La proposta di un nuovo prodotto; La più avanzata l ultima; Cerca altre soluzioni cruciverba

