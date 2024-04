La definizione e la soluzione di 4 lettere: Grosso strumento a fiato. TUBA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il bassotuba, detto anche Basso Tuba o, semplicemente, tuba (da non confondersi con il Trombone) è uno strumento musicale che appartiene alla famiglia degli ottoni e alla famiglia dei corni a pistoni (all'interno della quale ci sono anche i flicorni, di cui le tube costituiscono le varianti più perfezionate e notevolmente voluminose nelle dimensioni). Le tube non sono altro che le taglie più basse e più gravi dei flicorni normalmente utilizzati per i complessi cameristici o per le bande militari; le tube infatti costituiscono i modelli maggiormente conosciuti dei flicorni voluminosi, e la loro nomenclatura nel passaggio da una denominazione ...

tuba f sing (pl.: tube)

(musica) strumento musicale a bocchino (anatomia) condotto

Sillabazione

tù | ba

Pronuncia

IPA: /'tuba/

Etimologia / Derivazione

