La Soluzione ♚ Gli scheletri dei natanti La definizione e la soluzione di 5 lettere: Gli scheletri dei natanti. SCAFI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gli scheletri dei natanti: Il catamarano è una imbarcazione appartenente alla categoria dei multiscafo, formato da due scafi collegati da una struttura di collegamento chiamata ponte. I catamarani sfruttano la riduzione della resistenza al moto che si realizza, per le carene dislocanti (cioè il cui sostentamento/galleggiamento è garantito dalla spinta idrostatica e non da effetti idrodinamici) veloci, attraverso carene filanti di elevato allungamento cioè con la lunghezza accentuata rispetto a larghezza ed immersione. Il carico trasportato generalmente si trova sia all'interno dei due scafi che sul ponte di collegamento dei due scafi. I catamarani, in Occidente, sono ... Voce verbale Significato e Curiosità su: scafi seconda persona singolare dell'indicativo presente di scafare prima persona singolare del congiuntivo presente di scafare seconda persona singolare del congiuntivo presente di scafare terza persona singolare del congiuntivo presente di scafare terza persona singolare dell'imperativo di scafare Sillabazione scà | fi Etimologia / Derivazione vedi scafare Sinonimi chiglie, carene, corpi della navi, strutture galleggianti, parti galleggianti

ossature, intelaiature, nuclei, corpi centrali Altre Definizioni con scafi; scheletri; natanti; I mezzi con cui si pratica l offshore; Navi mercantili a vapore; Gli scheletri delle biciclette; Gli scheletri dei pesci; Vi attraccano pochi natanti; Struttura per l ormeggio dei natanti;

La risposta a Gli scheletri dei natanti

SCAFI

S

C

A

F

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Gli scheletri dei natanti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.