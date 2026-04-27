Catasta di scheletri

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Catasta di scheletri' è 'Ossame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSSAME

Perché la soluzione è Ossame? L'ossame rappresenta una catasta di scheletri, spesso lasciata dietro come segno di battaglie o eventi tragici. Questa accumulazione di ossa umane si presenta come un ammasso di resti scheletrici, che testimonia momenti storici drammatici. La presenza di ossame può indicare situazioni di violenza o di abbandono, segnando il luogo con una memoria silenziosa. La massa di ossa si configura come un'immagine potente e inquietante, evocando ricordi di passato e di sofferenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Catasta di scheletri". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Catasta di scheletri nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ossame

In presenza della definizione "Catasta di scheletri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Catasta di scheletri" conferma che la soluzione 'Ossame' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ossame

O Otranto S Savona S Savona A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Catasta di scheletri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ossame' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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