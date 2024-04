La Soluzione ♚ Fondò la Congregazione dell Oratorio La definizione e la soluzione di 14 lettere: Fondò la Congregazione dell Oratorio. SAN FILIPPO NERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Fondo la congregazione dell oratorio: Filippo Romolo Neri (Firenze, 21 luglio 1515 – Roma, 26 maggio 1595) è stato un presbitero e educatore italiano, beatificato nel 1615 e proclamato santo da papa Gregorio XV nel 1622. Fiorentino d'origine, si trasferì, ancora molto giovane, a Roma, dove decise di dedicarsi alla propria missione evangelica in una città corrotta e pericolosa, tanto da ricevere l'appellativo di «secondo apostolo di Roma». Radunò attorno a sé un gruppo di ragazzi di strada, avvicinandoli alle celebrazioni liturgiche e facendoli divertire, cantando e giocando senza distinzioni tra maschi e femmine, in quello che sarebbe, in seguito, divenuto l'Oratorio, ritenuto ... Altre Definizioni con san filippo neri; fondò; congregazione; oratorio; La fondò Giovanni Agnelli; Lo fondò Filippo Turati; Fondò i Salesiani; Congregazione; Impeto oratorio; Cerca altre soluzioni cruciverba

SAN FILIPPO NERI

