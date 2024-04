La Soluzione ♚ Fondò i Salesiani La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fondò i Salesiani. DON BOSCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Fondo i salesiani: Italiana dell'ottocento. don bosco fondò intanto i cooperatori, considerati da don bosco stesso come i «salesiani esterni». la presenza dei missionari... Giovanni Melchiorre Bosco, meglio noto come don Bosco (Castelnuovo d'Asti, 16 agosto 1815 – Torino, 31 gennaio 1888), è stato un presbitero e pedagogo italiano, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. È stato canonizzato da papa Pio XI il 1º aprile 1934. È considerato uno dei santi sociali torinesi. Altre Definizioni con don bosco; fondò; salesiani; Il fondatore dei Salesiani; Li fondò san Filippo Neri; San Bernardo vi fondò una famosa abbazia; L abate del 600 che fondò un importante biblioteca di Firenze;

La risposta a Fondò i Salesiani

DON BOSCO

