La Soluzione ♚ Congregazione La definizione e la soluzione di 13 lettere: Congregazione. CONFRATERNITA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Congregazione: Confraternita – tipo di associazione pubblica di fedeli della Chiesa cattolica che ha come scopo peculiare l'incremento del culto pubblico, l'esercizio di opere di carità, di penitenza, di catechesi non disgiunta dalla cultura Confraternita islamica (tariqa) – tipo di organizzazione di ambito sufi Confraternita artigiana – tipo di associazione di artigiani dell'Alto Medioevo, in seguito divenuta "gilda" Confraternita massonica – sinonimo di loggia massonica Confraternita studentesca – associazione di studenti (fraternity e sorority), tipica delle università statunitensi Confraternita – qualunque associazione di componenti uniti da ideali ... Sostantivo Significato e Curiosità su: confraternita ( approfondimento) f sing (pl.: confraternite) (religione) associazione di fedeli dedita ad attività di culto, assistenza e carità (per estensione) in molte università degli Stati Uniti, associazione di studenti con regole di adesione e comportamento particolari molti politici americani hanno dovuto far parte quasi per obbligo di almeno una confraternita Sillabazione con | fra | tèr | ni | ta Pronuncia IPA: /konfra'trnita/ Etimologia / Derivazione dal latino medievale confraternitas Sinonimi congregazione, società, compagine, associazione, associazione religiosa, comunità di fedeli, compagnia di religiosi Altre Definizioni con confraternita; congregazione; Fondò la Congregazione dell Oratorio;

La risposta a Congregazione

CONFRATERNITA

