La Soluzione ♚ Una piantina dai fiori gialli La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una piantina dai fiori gialli. NASTURZIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una piantina dai fiori gialli: Tropaeolum L., 1753 è un genere di piante erbacee dell'ordine Brassicales originarie dell'America, l'unico nella famiglia Tropaeolaceae Juss. ex DC. Queste piante vengono spesso chiamate nasturzio, ma non sono da confondere con le brassicacee del genere Nasturtium. Sostantivo Significato e Curiosità su: Tropaeolum L., 1753 è un genere di piante erbacee dell'ordine Brassicales originarie dell'America, l'unico nella famiglia Tropaeolaceae Juss. ex DC. Queste piante vengono spesso chiamate nasturzio, ma non sono da confondere con le brassicacee del genere Nasturtium. nasturzio m (pl.: nasturzi) Genere di piante delle Crocifere che comprende erbe perenni, annuali o biennali Sillabazione na | stùr | zio Etimologia / Derivazione dal latino nasturtium: dicesi di cosa che fa storcere il naso per odore acuto Sinonimi cappuccina

tropeolo Termini correlati crescione Proverbi e modi di dire Fiori di Nasturzio: in gemmologia, formazioni simili alle foglie di Nasturzio, dovute alla chiarificazione dell'ambra Altre Definizioni con nasturzio; piantina; fiori; gialli; Una pianticella dai fiori gialli; Una tenera piantina; I fiori dell innocenza; Ronzano intorno ai fiori; Si cerca nei libri gialli; Uccelletti gialli e neri; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una piantina dai fiori gialli

NASTURZIO

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Una piantina dai fiori gialli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.