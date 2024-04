La Soluzione ♚ Una fibra per collant

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una fibra per collant. NYLON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Una fibra per collant: La fibra viene utilizzata in filo continuo, il campo principale d'impiego è quello delle calze da donna (collant). inoltre spesso viene usata per costumi... Il nylon (nàilon in italiano) è una famiglia particolare di poliammidi sintetiche. Con il termine di nylon si indicano in particolare le poliammidi alifatiche, ma talvolta lo stesso termine si usa (impropriamente) per indicare anche la classe delle poliaramidi (a cui appartengono il Kevlar e il Nomex), che sono invece delle poliammidi aromatiche. I nylon sono usati soprattutto come fibra tessile e per produrre piccoli manufatti. Il primo a ...

