La fanno di sé i vanesi

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Per mostra, che deriva dal verbo mostrare, nel senso di esibire, far vedere, s'intende (in genere) un luogo o un evento dove si collocano in visione al pubblico: oggetti, opere, manufatti. Con questo significato il termine esposizione è un sinonimo di mostra. Per estensione, anche l'edificio o i padiglioni - fissi o temporanei - nei quali è allestita l'esposizione, vanno sotto il nome di mostra. Una mostra può avere finalità promozionali, di vendita, di documentazione; può essere permanente, temporanea, o ricorrente; può essere specifica, riferita a singole categorie di oggetti, periodi, autori oppure generalista o collettiva. Le mostre ...

mostra ( approfondimento) f sing (pl.: mostre)

ciò che viene fatto vedere, posto in evidenza, indicato (per estensione) il luogo dove ciò avviene evento espositivo d'arte o di prodotti destinato ad un pubblico specializzato o a visitatori in genere. Sono mostre le esposizioni di quadri, sculture, oggetti, macchinari, fotografie, proiezioni cinematografiche siamo andati ad una mostra di picasso

Voce verbale

mostra

terza persona singolare dell'indicativo presente di mostrare il pittore mostra le sue opere in una galleria seconda persona singolare dell'imperativo di mostrare

Sillabazione

mó | stra

Pronuncia

IPA: /'mostra/

Etimologia / Derivazione

vedi mostrare

Sinonimi

apparenza, aspetto, evidenza, parvenza

( spregiativo ) esibizione, finzione, ostentazione, sfoggio,

esibizione, finzione, ostentazione, sfoggio, (di negozio) vetrina, bacheca

vetrina, bacheca ( abbigliamento ) (di bavero) risvolto

risvolto (edilizia) coprifilo

coprifilo fiera, esposizione, rassegna, expo, salone

(spec. nella loc.: fare mostra di)finta, simulazione

Parole derivate

fare mostra, mostra-evento

Proverbi e modi di dire