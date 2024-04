La definizione e la soluzione di 5 lettere: Edipo uccise il proprio. PADRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

padre ( approfondimento) m (pl.: padri)

genitore di sesso maschile Lorenzo il Magnifico era il padre di papa Leone X

Jacques Necker fu il padre di Madame de Staël

Marco Aurelio era il padre di Commodo

Germanico era il padre di Caligola

Costanzo Cloro era il padre di Costantino padre adottivo uomo che ha generato dei figli oggi sono diventato padre !

beh, tuo padre non è mio padre... (estensione) nei due sensi precedenti, utilizzato anche per riferirsi al genitore di sesso maschile di una qualsiasi specie animale questo cane è un bastardino, ma suo padre era un pastore tedesco (figurato) persona che ha ideato o comunque dato un impulso determinante ad una nuova idea scientifica, un'opera letteraria, una corrente filosofica o politica o comunque un avanzamento in qualche campo del sapere pratico o teorico Mendel è considerato il padre della genetica moderna ed Albert Einstein quello della fisica moderna. (religione) appellativo di rispetto dato ai sacerdoti di numerose confessioni religiose, in particolare cristiane "Buongiorno, padre . C'è Rino alla messa"

Sillabazione

pà | dre

Pronuncia

IPA: /'padre/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino pater, -is

Citazione

Sinonimi

genitore, papà, capofamiglia

( regionale ) babbo

babbo ( per estensione ) consigliere, guida, protettore,

consigliere, guida, protettore, ( per estensione ) capostipite, progenitore, antenato, avo

capostipite, progenitore, antenato, avo sacerdote, prete, frate, monaco

Dio, Padre Eterno, Creatore

(senso figurato) caposcuola, creatore, fondatore, iniziatore, maestro, promotore, scopritore, autore, inventore, fautore, benefattore, mecenate

Contrari

figlio, [[figliolo

( per estensione ) discendente, successore

discendente, successore ( senso figurato ) discepolo, seguace

discepolo, seguace diavolo, Satana, demonio

Parole derivate

padreterno, padrino, patrigno, patrio, patrizio, patrologo, patrologia, patronimico, patrono

Termini correlati

madre, famiglia, genitore, suocero

Iponimi

figlio, nipote

Iperonimi

trisavolo, bisnonno, nonno

Proverbi e modi di dire