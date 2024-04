La Soluzione ♚ Un ferro da rosticcieri

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPIEDO

Curiosità su Un ferro da rosticcieri: In città da fornai provenienti dalla toscana che producevano originariamente farinate, focacce e castagnacci, oppure ancora da rosticcieri provenienti... Lo spiedo o schidione è un'asta di ferro appuntita in cui si infilano pezzi di carne da far arrostire alla fiamma, facendoli girare sul fuoco. Questa tecnica di cottura dei cibi è molto diffusa in diverse parti del mondo: in genere si arrostisce la carne, il pesce o alcune verdure con differenze più o meno significative riguardo eventuali condimenti o i tipi di carni scelti.

