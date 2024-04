La definizione e la soluzione di 8 lettere: Dividere staccare. SEPARARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: Un punto mediano [·] è un piccolo punto usato al posto dello spazio per separare le parole nell'antico latino scritto. Il punto è centrato verticalmente, ad esempio «DONA·EIS·REQUIEM» e viene perciò chiamato «punto mediano» o «punto centrato» (mid dot in inglese). Oltre alla forma rotonda le iscrizioni talvolta usano come punto mediano un piccolo triangolo equilatero con il vertice in alto o in basso. Questi triangoli possono essere visti nelle iscrizioni create nel ventesimo secolo. Gli antichi greci, all'opposto, non hanno sviluppato il punto mediano; tutte le lettere sono scritte insieme. Quando un'ondata di entusiasmo per tutto ciò che ...

separare (vai alla coniugazione)

dividere qualcosa o qualcuno intervenire in una rissa provocare la separazione di qualcuno

Sillabazione

se | pa | rà | re

Pronuncia

IPA: /sepa'rare/

Etimologia / Derivazione

dal latino separare, infinito presente attivo di separo, composto da se-, cioè "a parte", e paro ossia "preparare, disporre"

Sinonimi

disgiungere, disunire, dividere, scindere, scostare, smembrare, staccare

allontanare, appartare, emarginare, isolare. segregare

differenziare, discernere, distinguere

( senso figurato ) sceverare

sceverare distaccare, strappare, slegare, disgiungere, scomporre, dissociare, sconnettere, intervallare, spaziare

fare da barriera

(di concetti) scegliere, selezionare, valutare, vagliare

Contrari

accostare, attaccare, collegare, congiungere, fondere, unificare, unire

aggregare avvicinare, raggruppare, riunire

legare, stringere

accomunare, confondere, equiparare, mischiare

Parole derivate

separabile, separarsi, separato, separatorio,. separatista

Termini correlati