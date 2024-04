La definizione e la soluzione di 11 lettere: Un dispositivo del frigorifero. CONGELATORE - SBRINATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il congelatore (detto anche freezer) è un elettrodomestico che serve a congelare il cibo o a mantenerlo in tale stato. I congelatori domestici sono i più comuni e sono più piccoli dei congelatori usati per scopi commerciali (ad esempio quelli che si usano per congelare grandi quantità di pesce). Inoltre, sono in genere venduti insieme al frigorifero. Un altro tipo di congelatori è costituito dai banconi surgelati, che si trovano nei supermercati, che servono per esporre il cibo ai clienti. La maggior parte dei congelatori ha una temperatura di -18 °C (0 °F). I congelatori sono divisi in «classi» identificate da un numero variabile di ...

congelatore m sing

che congela

Sostantivo

congelatore ( approfondimento) m sing(pl.: congelatori)

chi congela (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) elettrodomestico per congelare cibi la temperatura del congelatore deve essere mantenuta a circa -18 gradi centigradi

Sillabazione

con | ge | la | tò | re

Pronuncia

IPA: /kondela'tore/

Etimologia / Derivazione

Da congelare

Sinonimi

freezer

Parole derivate