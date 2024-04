La Soluzione ♚ Fa difetto a chi è stonato La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fa difetto a chi è stonato. ORECCHIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa difetto a chi e stonato: L'orecchio è l'organo del corpo umano preposto alla funzione uditiva: permette di rilevare onde sonore dai 20 hertz ai 20 kHz e di mantenere l'equilibrio grazie all'azione del sistema vestibolare contenuto nella porzione interna. La funzione uditiva viene assolta da componenti dell'orecchio esterno, medio e interno; la funzione vestibolare è appannaggio dell'orecchio interno. Tutte e tre le porzioni dell'orecchio sono anatomicamente posizionate all'interno dall'osso temporale del cranio. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'orecchio è l'organo del corpo umano preposto alla funzione uditiva: permette di rilevare onde sonore dai 20 hertz ai 20 kHz e di mantenere l'equilibrio grazie all'azione del sistema vestibolare contenuto nella porzione interna. La funzione uditiva viene assolta da componenti dell'orecchio esterno, medio e interno; la funzione vestibolare è appannaggio dell'orecchio interno. Tutte e tre le porzioni dell'orecchio sono anatomicamente posizionate all'interno dall'osso temporale del cranio. orecchio ( approfondimento) m (pl.: orecchie) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) organo uditivo nel gioco del telefono senza fili, il primo giocatore deve bisbigliare una certa frase nell'orecchio del compagno (senso figurato) (musica) buon gusto per la musica orecchio assoluto, capacità di riconoscere una nota senza tono di riferimento Sillabazione o | réc | chio Pronuncia IPA: /o'rekkjo Etimologia / Derivazione dall'arcaico orecchia, a sua volta dal latino auricula, diminutivo di auris, orecchio Citazione Sinonimi padiglione auricolare, timpano ( per estensione ) udito. ascolto

udito. ascolto ( musica ) ( per estensione ) intonazione, sensibilità

intonazione, sensibilità (senso figurato) (di foglio) angolo, becco, piegatura, piega, sgualcitura Parole derivate auricola, inorecchito, orecchiabile, orecchiare, orecchiato, orecchino, orecchiuto Varianti orecchia Alterati ( diminutivo ) orecchietta

orecchietta (accrescitivo) orecchione Iperonimi faccia Proverbi e modi di dire fare orecchio da mercante : far finta di non sentire

: far finta di non sentire una pulce nell'orecchio

prestare orecchio Altre Definizioni con orecchio; difetto; stonato; Se lo mutilò van Gogh; L organo dell udito; Il difetto di chi si vanta troppo; Attribuire un difetto; Un difetto degli occhi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fa difetto a chi è stonato

ORECCHIO

O

R

E

C

C

H

I

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Fa difetto a chi è stonato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.