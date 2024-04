La definizione e la soluzione di 8 lettere: Attribuire un difetto. TACCIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Verbo

Transitivo

tacciare (vai alla coniugazione)

dare la colpa a qualcuno

Sillabazione

tac | cià | re

Pronuncia

IPA: /tat'tare/

Etimologia / Derivazione

derivazione di taccia

Sinonimi

accusare, incolpare, denunciare, imputare, addebitare, incriminare

calunniare, infamare, bollare

Contrari

assolvere, discolpare, ritrattare

stimare, lodare

Parole derivate